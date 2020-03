Patient Vízek: Coronavirus ist unglaublich widerlicher Bazillus

Zu den bislang rund zweieinhalbtausend Menschen, die sich in Tschechien nachweislich mit dem Covid-19-Erreger angesteckt haben, zählt auch der ehemalige Fußballnationalspieler Ladislav Vízek. „Das ist ein unglaublich widerlicher Bazillus. Eine Weile fühlst du dich gut, dann aber geht es dir mies“, sagte Vízek in einem Gespräch für die Tageszeitung „Sport“, das am Samstag veröffentlicht wurde. Zu den weiteren Erfahrungen, die er mit der Krankheit gemacht habe, erzählte er unter anderem: „Ich habe nichts mehr gegessen. Ich hatte absolut keinen Appetit. Noch jetzt dreht sich mir der Magen um, wenn ich auf ein Stück Fleisch schaue“.

Seinen Aussagen zufolge sei er auf dem Wege der Besserung, auch wenn er immer noch viel huste. Als 65-Jähriger habe er kapiert, dass noch ältere Menschen als er von dieser Krankheit bedroht seien. „Offen gesagt, habe ich um sie Angst. Ich wundere mich nicht, dass sie dieser Krankheit erliegen. Das ist nichts Angenehmes. Allen Erkrankten wünsche ich daher von ganzem Herzen, dass sie wieder gesund werden“, bekräftigte Vízek.