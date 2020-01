Passagierzahlen am Prager Flughafen auf Rekordhöhe gestiegen

Die Passagierzahlen am Prager Václav-Havel-Flughafen haben im vergangenen Jahr einen neuen Rekord erreicht. Insgesamt 17,8 Millionen Menschen landeten oder starteten vom größten tschechischen Flughafen. Dies waren fast eine Million mehr als 2018, wie die Flughafenleitung bekanntgab.

Für dieses Jahr wird mit einer weiteren Steigerung der Passagierzahlen gerechnet. Das Wachstum hat 2013 eingesetzt, mittlerweile ist der Václav-Havel-Flughafen an seine Kapazitätsgrenze gelangt. Von Prag aus steuern 71 Fluggesellschaften insgesamt 165 Ziele in der ganzen Welt an. Die beliebteste Destination ist London.