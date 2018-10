Parteichef der Sozialdemokraten stellt Vertrauensfrage

Der Parteichef der Sozialdemokraten (ČSSD), Jan Hamáček, will die Vertrauensfrage dem ČSSD- Exekutivkomitee am kommenden Samstag stellen. Er kündigte am Mittwoch in Prag an. Ohne diesen Schritt sei die Fortsetzung seiner Arbeit nicht möglich, sagte Hamáček. Er brauche eine Bestätigung, dass die Partei mit der Umsetzung seiner Vision mindestens bis zum Parteitag im März kommenden Jahres einverstanden sei.

Hamáček reagiert mit der Stellung der Vertrauensfrage auf das Debakel, das seine Partei in den Kommunal- und Senatswahlen erlitten hat.