Partei Top 09 überreicht auf der russischen Botschaft Petition für Einhaltung der Menschenrechte

Die Vertreter der Partei Top 09 haben am Donnerstag auf der russischen Botschaft in Prag eine Petition mit 2000 Unterschriften tschechischer Bürger überreicht, die zur Freilassung politischer Gefangenen und Einhaltung der Menschenrechte in Russland auffordert. Russland sei Mitglied des Europarats und habe sich zur Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet, erklärte der Parteichef der Top 09 Jiří Pospíšil. Aber die Wirklichkeit sieht seinen Worten zufolge bedeutend anders aus.

Die Vizevorsitzende der Top 09 Markéta Pekarová Adamová sagte, das Ziel des offenen Briefs und der Petition sei es, den verfolgten russischen Bürgern zu zeigen, dass man sie im Ausland nicht vergisst. Laut der Politikerin geht das Regime in Russland gegen die Gegner immer härter vor. Dies beweist ihren Worten zufolge auch die Tatsache, dass die renommierte tschechische Hilfsorganisation Člověk v tísni vor kurzem vom russischen Justizministerium auf die Liste von Institutionen gesetzt wurde, deren Tätigkeit in Russland unerwünscht ist.