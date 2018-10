Partei Ano bildet Koalition in Olmütz

In der mährischen Stadt Olomouc / Olmütz wurde eine Koalition gebildet. Sie besteht aus vier Subjekten, und zwar der Ano-Partei, die in den Kommunalwahlen gesiegt hat, den Bürgerdemokraten (ODS), den Christdemokraten (KDU-ČSL) und der Bewegung spOlečně. Der Ano-Wahlleiter Miroslav Žbánek wird Oberbürgermeister sein, er löst den Sozialdemokraten Antonín Staněk in der Funktion ab.

Bei den Kommunalwahlen vor vier Jahren siegte zwar die Ano-Partei in Olmütz, letztlich musste sie aber in die Opposition gehen. Die Koalition war damals aus den Sozialdemokraten, Bürgerdemokraten, Christdemokraten und der Partei Top 09 entstanden.