Parlamentschefs loben Beziehungen zwischen Tschechien und Kanada

Zwischen Kanada und der Tschechischen Republik herrschten sehr gute Handelsbeziehungen sowie ähnliche Meinungen über viele internationale Fragen. Das sagte der Vorsitzende der Unteren Kammer des kanadischen Parlaments Geoff Regan nach seinem Treffen mit dem Chef des tschechischen Abgeordnetenhauses, Radek Vondráček (Ano), am Donnerstag in Prag.

Der bilaterale Handelsaustausch erreichte 2017 insgesamt 820 Millionen kanadische Dollar, wobei sich der tschechische Export nach Kanada mit 626 Millionen kanadischen Dollar an der Gesamtsumme beteiligte, ergänzte Regan.

Am Freitag nehmen die beiden Parlamentschefs gemeinsam an einer Gedenkveranstaltung zu Jan Palach an der Karlsuniversität in Prag teil.