Der Park auf dem Karlsplatz im Zentrum Prags soll erneuert werden. Der Magistrat will 230 Millionen Kronen (8,9 Millionen Euro) in das Projekt investieren, wie Ratsmitglied Jana Plamínková (Stan) am Dienstag mitteilte.

Dabei sollen der Baumbestand aufgefrischt sowie neue Wege, eine Promenade, ein Café, Spielplätze und Märkte gebaut werden. Der Magistrat hat den Auftrag in einem Auswahlverfahren an das deutsche Studio Rehwaldt Landschaftsarchitekten vergeben.