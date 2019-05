Para-Eishockey: Tschechiens Team unterliegt im WM-Halbfinale den USA

Die tschechische Para-Eishockey-Nationalmannschaft unterlag im Halbfinale der WM am Freitag in Ostrava / Ostrau dem Team der USA mit 2:10. Die Tore für Tschechien schossen Michal Geier und Miroslav Novotný. Fünf Tore der US-Mannschaft schoss Jack Wallace. In der Ostravar-Arena hat eine Rekordzahl von 8600 Zuschauern das Spiel gesehen.

Die tschechischen Para-Eishockeyspieler werden am Samstag um die Bronzemedaillen mit dem Team Koreas kämpfen. Die Tschechen kämpfen um ihre erste Medaille in der Geschichte.