Pakistan: Fortschritt im Fall von wegen Drogen verhafteter Tschechin

Noch in diesem Monta könnte ein Urteil im Fall der wegen Drogenhandels in Pakistan verhafteten Tschechin fallen. Dies berichtete das pakistanische Blatt The Nation an diesem Wochenende unter Berufung auf einen der Richter, Der Prozess soll laut der Zeitung am Dienstag fortgesetzt werden.

Die junge Tschechin wurde am Flughafen der ostpakistanischen Stadt Lahore mit drei Kilogramm Heroin erwischt. Die tschechischen Behörden beschwerten sich bereits in der Vergangenheit, dass der Prozess nur schleppend vorangeht.