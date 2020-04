Osterwochenende: Polizei zählt mehr Verstöße gegen Corona-Auflagen, aber weniger Verkehrsunfälle

Die Polizei registrierte am verlängerten Osterwochenende täglich rund 500 Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung. Nur am Ostermontag ging die Zahl wegen des schlechten Wetters zurück, an dem Tag registrierten die Beamten 400 Vorfälle. Dies teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Das sind knapp 50 Prozent gemeldeter Fälle mehr als an gewöhnlichen Tagen seit Ausrufung des Notstands. Meist betraf dies Zuwiderhandlungen gegen das Versammlungsverbot sowie die Mundschutzpflicht. Dahingegen ist die Zahl der Verkehrsunfälle im Vergleich zu den Vorjahren um ein Drittel zurückgegangen.

Beispielsweise Tschechiens Chefepidimiologe Roman Prymula rechnet wegen der Nachlässigkeit der Bevölkerung an Ostern mit einem Anstieg der Corona-Neuinfektionen zum Ende dieser Woche. Die Regierung hatte vor den Feiertagen unter anderem die Mundschutzpflicht im Freien gelockert. Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) bezeichnete dies in Teilen als Fehler.