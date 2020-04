Ostern: Mehr Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen und Mundschutzpflicht in Tschechien

An den Osterfeiertagen sind in Tschechien die Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen und die Mundschutzpflicht angestiegen. Die Zahl der Fälle habe 50 Prozent über dem Normalstand gelegen, gab die Polizei am Sonntag über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt. Am Karfreitag und Karsamstag sprachen die Beamten demnach jeweils 600 Verwarnungen aus.

Zum einen hätten häufig Menschenansammlungen aufgelöst werden müssen, in denen gemeinsam Alkohol getrunken worden sei, hieß es. Zudem hätten viele den Mundschutz nicht aufgesetzt, sondern um den Hals baumeln lassen, so die Bilanz der Polizisten.

Am Samstag hatte der Epidemiologe Roman Prymula bereits beklagt, dass sich die Menschen in Tschechien zu undiszipliniert verhalten würden, seit die Regierung am Donnerstag die bisherigen Verbote etwas gelockert hat. Dies könne bös enden, sagte der Staatssekretär im Gesundheitsministerium.