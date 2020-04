Ostern in Tschechien: Online-Gottesdienste und Kerzen vor dem Fenster

In Corona-Zeiten müssen Gläubige in Tschechien auf die Teilnahme an Gottesdiensten verzichten. Die Kirchen bleiben auch zu Ostern wegen des Versammlungsverbots geschlossen. In zahlreichen Pfarrgemeinden kann man aber die Gottesdienste online verfolgen. Gestreamt werden unter anderem die Ostervigilien im Prager Veitsdom am Samstag um 20:30 Uhr sowie die Messe am Ostersonntag um 10 Uhr. Auch der öffentlich-rechtliche TV-Sender Tschechisches Fernsehen sendet Live-Übertragungen der Ostergottesdienste.

Die Tschechische Bischofskonferenz hat zudem die Gläubigen aufgefordert, am Abend des Karsamstags eine Kerze anzuzünden und ins Fenster zu stellen beziehungsweise ein Bild Jesu auszustellen.