Ornithologen beklagen vermehrte Tötung von Raubvögeln

Ornithologen in Tschechien haben in diesem Jahr bereits 25 vergiftete oder erschossene Vögel gezählt, die meisten davon waren Raubvögel. Entsprechende Zahlen veröffentlichte das Tschechische Fernsehen am Montag. Demnach sind bis März sechs tote Rotmilane gefunden worden, im vergangenen Jahr waren insgesamt nur vier der seltenen Vögel durch Menschenhand ums Leben gekommen.

Laut den Vogelforschern werden den Tieren meist Köder mit Karbofuran zum Verhängnis. Der Stoff ist seit 2008 in der Europäischen Union verboten. Das Gift sei zudem hochgefährlich für beispielsweise Hunde, warnen die Experten.