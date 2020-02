Orkan Sabine erreicht Tschechien

Das Sturmtief Sabine hat Tschechien erreicht. Vor allem in den Grenzregionen waren laut den Anbietern am Montagnachmittag immer noch rund 76.000 Haushalte ohne Strom. Zahlreiche öffentliche Einrichtungen, insbesondere Parks und Zoos, bleiben am Montag geschlossen. Im Kreis Liberec / Reichenberg haben die Kinder wegen des Unwetters Schulfrei.

Zudem ist es zu schweren Verkehrsbehinderungen gekommen. So steht beispielsweise der Zugverkehr von und nach Deutschland still, nachdem die Deutsche Bahn schon am Sonntagabend den Fernverkehr eingestellt hatte.