Oppositionspolitiker ehren Andenken der Opfer des Kommunismus

Die Vorsitzende der Partei Top 09, Markéta Pekarová Adamová, hat am Dienstag vor der kommunistischen Ideologie und der aktiven Rolle der Kommunisten in der gegenwärtigen Politik gewarnt. Die Oppositionspolitikerin hielt eine Rede während einer Gedenkveranstaltung, die am Denkmal für die Opfer des Kommunismus in Prag stattfand. Vor genau 72 Jahren ergriffen die Kommunisten die Macht in der damaligen Tschechoslowakei.

Die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung legten Blumen am Denkmal nieder und hielten eine Schweigeminuten für den katholischen Priester Josef Toufar, der vor 70 Jahren vom kommunistischen Geheimdienst StB zum Tode gefoltert wurde.