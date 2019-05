Opposition will über Interessenkonflikt von Babiš am Dienstag verhandeln

Die Opposition will über den Interessenkonflikt des Premiers Andrej Babiš (Ano-Partei) am Dienstag im Abgeordnetenhaus verhandeln. Zudem verlangt sie, dass die Auszahlung der EU-Fördergelder unverzüglich eingestellt wird, damit das Problem mit der Auszahlung der Gelder an die mit Babiš verbundenen Unternehmen nicht größer wird. Die Vorsitzenden der Bürgerdemokraten, der Top 09, der Piratenpartei, der Christdemokraten und des Bündnisses Stan einigten sich auf die Forderung, dass die Antwort auf den Bericht der EU-Kommission über den Interessenkonflikt des Premiers die Regierungsmitglieder außerhalb der Ano-Partei zusammenstellen sollen.

Die Verantwortung liegt auf Vizepremier Jan Hamáček (Sozialdemokraten), sagte der Parteichef der Christdemokraten Marek Výborný.