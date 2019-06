Opposition unterstützt Demonstration gegen Babiš

Mit der großen Demonstration am Sonntag auf dem Prager Letná haben Änderungen angefangen. Der Ano-Parteichef Andrej Babiš wird nach den nächsten Wahlen zum Abgeordnetenhaus nicht mehr Regierungschef sein. Das sagte der Vorsitzende der Demokratischen Bürgerpartei Petr Fiala am Montag. Den massiven Protest gegen Premier Babiš und Justizministerin Marie Benešová sowie für die Unabhängigkeit der Justiz haben auch die Vorsitzenden der Piratenpartei und der Christdemokraten, Ivan Bartoš und Marek Výborný, unterstützt. Fiala erinnerte daran, dass niemand behaupten kann, dass ein paar Leute demonstriert hätten, die sich um etwas Undemokratisches bemühen würden. Bartoš würdigte die Tatsache, dass sich Menschen für das politische Geschehen interessieren und in der Lage sind, sich zusammenzuschließen und gemeinsam einen Gedanken zu unterstützen. Výborný begrüßte die Tatsache, dass die politische Lage der Öffentlichkeit nicht gleichgültig ist. Er brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Ehrlichkeit und Anständigkeit in der Politik schließlich siegen werden.

Der Vorsitzende der Partei „Freiheit und direkte Demokratie“ Tomio Okamura sagte, dass die Politiker des sogenannten demokratischen Blocks die Beunruhigung der Bewohner missbrauchen.