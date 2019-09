Opposition: Staatshaushaltsentwurf ist unwirtschaftlich und unverantwortlich

Die Opposition kritisiert den Staatshaushaltsentwurf, den das Minderheitskabinett der Ano-Partei und der Sozialdemokraten am Montag gebilligt hat. Sie bezeichnete den Entwurf als unwirtschaftlich und unverantwortlich. Vor der Regierungssitzung versprachen die Kommunisten, die das Kabinett von Anfang an tolerieren, den Haushaltsentwurf zu unterstützen.

Der Parteichef der Bürgerdemokraten Petr Fiala teilte via Twitter mit, seine Partei werde konkrete Vorschläge im Abgeordnetenhaus vorlegen, wie mehrere Milliarden Kronen einzusparen seien. Der Vorsitzende der Christdemokraten Marek Výborný machte auf die eventuelle Rezession aufmerksam. Wenn man weiß, dass sich die Lage verschlechtert, fängt man an zu sparen, sagte er. Dies sei normal, so Výborný. Aber die tschechische Regierung macht seinen Worten zufolge das Gegenteil. Die Piratenpartei bezeichnete den Haushaltsentwurf mit einem Defizit von 40 Milliarden Kronen als sehr unverantwortlich.