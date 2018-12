Opposition: Skandale des Premiers schaden Tschechiens Ruf

Fälle, in die Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) verwickelt ist, schaden der Opposition zufolge dem Ruf der Tschechischen Republik im Ausland, sie wirken sich jedoch vermutlich nicht auf seine Wähler aus. Babiš bestätigte am Dienstag, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte seine Klage gegen die Slowakei zurückgewiesen hat. Es handelte sich um den Streit darum, dass Babiš im Register der Agenten des kommunistischen Geheimdienstes geführt wird. Der Parteichef der Top 09 Jiří Pospíšil sagte, es gebe schon so viele Causae, dass die Wähler müde seien und deren Ernsthaftigkeit nicht mehr wahrnehmen würden. Die Wähler von Babiš halten Pospíšil zufolge den Premier für einen souveränen Herrscher.

Auch der Vorsitzende des Bündnisses Stan Jan Gazdík erwartet nicht, dass die Veröffentlichung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs die Stellung des Premiers in Tschechien erschüttern würde. Seinen Wählern hat dies laut Gazdík bis heute nicht gestört, das Urteil werde daran kaum etwas ändern.