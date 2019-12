Opposition hält nationalen Investitionsplan von Babiš für unrealistisch

Der nationale Investitionsplan ist nicht realistisch, es fehlen dort ein Finanzierungsplan sowie ein Plan für die Verwirklichung der einzelnen Ziele. Das sagten die Oppositionspolitiker, als sie auf die Erklärungen von Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) über den Inhalt des Investitionsplans reagierten. Sie kritisieren zudem eine weitere Änderung des Umfangs von Investitionen. Im November sprach der Premier von fünf Billionen Kronen, jetzt über acht Billionen Kronen. Der Premier nenne unterschiedliche Ziffern, es komme ihm vor, dass er sie zufällig tippt wie beim Lotto, teilte der Vorsitzende der Bürgerdemokraten Petr Fiala via Twitter mit.

Der Chef der Top-09-Fraktion im Abgeordnetenhaus Miroslav Kalousek kritisierte einen fehlenden Plan der Finanzierung der Projekte. Der Investitionsplan des Premiers sei nur eine Liste von Wünschen und habe nicht einmal den Wert des Papiers, auf dem er gedruckt worden sei, so Kalousek. Der Europaabgeordnete des Bündnisses Stan Stanislav Polčák kommentierte den Plan ironisch: „Andrej Babiš schreibt im letzten Moment dem Christkind. Diesen Eindruck macht die Liste von Wünschen, die als nationaler Investitionsplan bekannt sind. In den letzten Jahren war er jedoch nicht gerade brav, da würde ich mir davon nicht viel versprechen“, teilte Polčák via Twitter mit.