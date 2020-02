Opposition begrüßt Entscheidung des Verfassungsgerichts über Interessenskonflikt

Die Oppositionsparteien begrüßten am Dienstag die Entscheidung des Verfassungsgerichts über die Gültigkeit des Gesetzes über Interessenskonflikt. Der Vorsitzende der Bürgerdemokraten Petr Fiala sagte, es habe sich erneut gezeigt, dass das Verfassungsgericht unabhängig von der politischen Macht entscheidet. Dass Andrej Babiš im Interessenskonflikt ist, muss Fiala zufolge auch den größten Unterstützern des Premiers klar sein. Der Parteichef der Piraten, Ivan Bartoš, begrüßte den Beschluss des Verfassungsgerichts. Er sagte, jetzt sei nur notwendig, dass Herr Premier beginnt, das Gesetz einzuhalten.

Der Vorsitzende der Christdemokraten, Marian Jurečka, erinnerte daran, dass sich ein Politiker entscheiden muss, ob er unternehmen oder ein hohes Amt bekleiden will. Der Chef des Bündnisses Stan, Vít Rakušan, betonte, es habe sich gezeigt, dass es nicht gut sei, die Politik mit dem Business zu mischen. Am peinlichsten sei es, dass es überhaupt notwendig gewesen sei, so etwas im Gesetz zu verankern, reagierte der Vorsitzende der Top-09-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Miroslav Kalousek.