Online-Supermarkt Rohlik.cz plant Expansion nach Wien

Der größte Online-Lebensmittelhändler hierzulande Rohlik.cz plant im kommenden Jahr eine Expansion nach Wien. Die österreichische Metropole sei attraktiver als andere Großstädte in der mitteleuropäischen Region, sagte Firmenbesitzer Tomáš Čupr gegenüber der Presseagentur ČTK am Sonntag. Als das Alpha und das Omega seines unternehmerischen Erfolgs bezeichnete Čupr den Markt in Deutschland, wo er innerhalb von fünf Jahren präsent sein möchte.

Bereits Anfang Dezember dieses Jarhes kommt der Online-Supermarkt auf den ungarischen Markt und wird in Budapest und Umgebung Lebensmittel online anbieten. Der Jahresumsatz der Firma soll in diesem Jahr 4,5 Milliarden Kronen (175 Millionen Euro) erreichen, das bedeutet im Jahresverlgeich einen Anstieg um 80 Prozent.