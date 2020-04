Ohne Mundschutz in Videokonferenz: Sozialdemokratische Minister spenden „Bußgeld“

Weil er ohne Mundschutz an einer Video-Konferenz teilgenommen hat, spendet der Innenminister Jan Hamáček 10.000 Kronen (360 Euro) an das Thomayer-Krankenhaus in Prag. Ein Bild des Sozialdemokraten ohne Mundschutz war am Mittwoch auf Twitter aufgetaucht. Dies sei ein Fehler gewesen, so Hamáček. Ähnlich ging es Sozialministerin Jana Maláčová (Sozialdemokraten). Auch sie will das gängige Bußgeld in Höhe von 10.000 Kronen spenden.

In Tschechien gilt wegen der Coronavirus-Pandemie eine landesweite Mundschutz-Pflicht. Bei Zuwiderhandlung kann die Polizei hohe Bußgelder verhängen.