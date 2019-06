Oettinger: letzter vorläufiger Audit-Bericht zu Agrofert an Tschechien geschickt

Die Europäische Kommission hat auch den letzten Audit-Bericht zum mutmaßlichen Interessenskonflikt von Tschechiens Premier Andrej Babiš (Partei Ano) bezüglich dessen Ex-Konzern Agrofert nach Prag geschickt. Dies teilte der zuständige EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger am Mittwoch mit. Demnach beschäftigt sich dieser Bericht mit der Rolle des tschechischen Landwirtschaftsministeriums bei der Vergabe von Fördergeldern an den Konzern Agrofert.

Laut der EU-Kommission besteht der Verdacht, dass Andrej Babiš immer noch an der Spitze seines Ex-Konzerns Agrofert steht, und dass der Premier sich wegen EU-Fördergeldern an das Unternehmen in einem massiven Interessenskonflikt befindet. Eigentlich hatte Babiš seine Firma wegen seines politischen Engagements an zwei Treuhandfonds übergeben.