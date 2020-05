Österreichisches Gericht stützt Tschechien im Fall Diag Human

Das Landesgericht in Wien hat Tschechien im Streitfall mit der Firma Diag Human gestützt. Dies teilte das tschechische Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Demnach lehnte das Landesgericht die Gültigkeit eines Urteils des Obersten Gerichtshofs in Luxemburg vom vergangenen Jahr ab. Diesem Urteil nach sollte Eigentum des tschechischen Staates in Österreich konfisziert werden, um den Regressansprüche von Diag Human nachzukommen. Das Gericht in Luxemburg hatte dem Blutplasmahersteller eine Entschädigung von 517 Millionen Euro zugesprochen.

Diag Human war Anfang der 1990er Jahre vom tschechischen Markt mit Blutplasma verdrängt worden. Zuvor hatte die Firma des schweizerisch-tschechischen Unternehmers Josef Šťáva insgesamt 30 Kliniken hierzulande beliefert.