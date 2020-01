ODS-Parteichef Fiala verteidigt seinen Posten

Der Parteivorsitzende der Demokratischen Bürgerpartei (ODS) Petr Fiala wurde in seiner Position an der Parteispitze bestätigt. Auf dem Wahlparteitag am Samstag in Prag erhielt er insgesamt 470 der 505 gültigen Stimmen. Er hatte keinen Gegenkandidaten.

Das Ergebnis sei eine große Ehre und Verpflichtung für ihn, sagte Fiala. Er versprach den Delegierten, die ODS werde ihren nächsten Parteitag in zwei Jahren schon als eine starke Regierungspartei veranstalten. Er kritisierte die das Kabinett Babis, die Gelegenheiten, die das Wirtschaftswachstum gebracht hatte, verschwendet zu haben.