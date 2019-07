Oberster Staatsanwalt: Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften muss garantiert werden

Die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften könnte dem Obersten Staatsanwalt Pavel Zeman zufolge am besten garantiert werden, wenn diese kein Bestandteil der exekutiven Macht wären. Das sagte Pavel Zeman am Mittwoch nach einem Treffen mit den Senatoren, das sich mit einer Novellierung des Gesetzes über die Staatsanwaltschaften beschäftigte. Der Chef des Senatsausschusses für Verfassungsrecht und ehemaliger Staatsanwalt, Miroslav Antl (parteilos), spricht einer entsprechenden Änderung zu. Die unabhängige Stellung der Staatsanwaltschaft muss Antl zufolge in der Verfassung verankert werden.

Antl und Zeman wiesen den Entwurf der Justizministerin Marie Benešová (parteilos) zurück, laut dem die Staatsanwälte von einer fünfköpfigen Kommission ausgesucht werden sollten. Das Justizministerium würde in dem Fall laut Benešová drei der fünf Kommissionsmitglieder ernennen.