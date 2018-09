Die Abhörung des Investigativ-Journalisten Janek Kroupa bei seinen Recherchen im Korruptionsfall Pandur war rechtswidrig. Dies bestätigte der Oberste Gerichtshof in einem Urteil am Dienstag. Das Abhören von Telefonverbindungen dürfe nur in Ausnahmefällen und bei stichfester Beweislage zugelassen werden, so die Begründung.

Kroupa war gegen ein Urteil eines Gerichtes in Ostrava / Ostrau vorgegangen, das ein Anzapfen der Telefonleitung des Journalisten durch die Polizei erlaubt hatte.