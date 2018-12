Oberste Staatsanwältin kritisiert Arbeit des Staatsanwalts in Causa „Storchennest“

Der Staatsanwalt Jaroslav Šaroch von der Staatsanwaltschaft in Prag, der für die Causa „Storchennest“ zuständig ist, habe bei der Erfüllung seiner Aufsichtspflicht nicht genug nachdrücklich und effektiv gehandelt. Dies führte die oberste Staatsanwältin Lenka Bradáčová am Mittwoch auf der Webseite der Obersten Staatsanwaltschaft an. Ihr zufolge wurden Maßnahmen getroffen, damit der Staatsanwalt Šaroch aktiver arbeitet und ermöglicht, die Ermittlungen vollständig und schnell zu Ende zu führen.

In der Causa geht es um Premier Andrej Babiš (Ano). Der Konzern Agrofert, der sich früher in seinem Besitz befand, soll für das Luxusressort „Storchennest“ unerlaubt EU-Fördergelder für kleine und mittelständische Unternehmen erhalten haben.