Oberrabbiner Sidon eröffnet Chanukka-Fest in Prag

Das acht Tage dauernde jüdische Chanukka-Fest hat begonnen. In Prag entzündete der Oberrabbiner Karol Sidon am Sonntagabend das erste Licht an dem Chanukka-Leuchter. Dieser steht symbolisch vor dem Prager Bahnhof Bubny, von dem im Zweiten Weltkrieg rund 50000 jüdische Bewohner von Prag in die Konzentrationslager deportiert worden waren. Mehre Duzend Menschen, unter anderem auch der römisch-katholische Prager Erzbischof, Kardinal Dominik Duka, nahmen an dem Festakt teil.

Zur selben Zeit wurde auch eine Menora in der Prager Innenstadt feierlich angezündet.