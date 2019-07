Ober- und Niederösterreich protestieren gegen tschechischen Atom-Ausbau

Die Bundesländer Ober- und Niederösterreich haben in einem offenen Brief an die Regierungschefs in Prag und Wien gegen den geplanten tschechischen Atomausbau protestiert. Darüber berichteten österreichische sowie tschechische Medien in dieser Woche. Man appelliere an Premier Andrej Babiš (Partei Ano) von einem Ausbau tschechischer Atomkraftwerke abzusehen und auf erneuerbare Energien zu setzen, so die Landeshauptleute Johanna Mikl-Leitner und Thomas Stelzer in dem Schreiben. Außerdem wollen sich die Bundesländer laut ihrer Regierungschefs an möglichen Rechtsschritten beteiligen.

Erst in diesem Monat hat die tschechische Regierung einen weiteren Schritt hin zum Ausbau der Akws Temelín und Dukovany gemacht. Das Kabinett von Premier Babiš stellte einen Plan zur Finanzierung möglicher Projekte vor, bei denen der teilstaatliche Energieanbieter ČEZ als Investor auftreten soll.