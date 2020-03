Nur noch 40 Prozent der Tschechen gehen wegen Coronavirus zur Arbeit

Wegen der Coronavirus-Pandemie arbeiten derzeit nur 40 Prozent der werktätigen Tschechen an ihrem Arbeitsplatz. Dies hat eine Blitzumfrage des Meinungsforschungsinstitut Behavio ergeben, die am Samstag veröffentlicht wurde. Weitere 18 Prozent der Befragten nehmen die Möglichkeit des Homeoffice in Anspruch. Wiederum 15 Prozent können überhaupt nicht zur Arbeit gehen und drei Prozent gaben an, ihren Job wegen der Corona-Krise bereits verloren zu haben. 17 Prozent der Tschechen erwarten durch die Einschränkungen massive wirtschaftliche Probleme, nur 31 Prozent erwarten geringere negative Auswirkungen.

Laut der Umfrage erwarten die meisten Unternehmen erhebliche Ausfälle durch die Pandemie, dies betrifft insbesondere Kleinunternehmer und Selbständige. Dabei unterstützen gut 90 Prozent der Befragten einen Großteil der rigorosen Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Covid-19, fast alle gaben an, der Mundschutzpflicht nachzukommen. Die Zustimmung zur Regierung liegt bei rund 60 Prozent.