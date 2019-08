NÚKIB bestreitet, Senatoren zu Hackerangriff informiert zu haben

Der Direktor des tschechischen Amtes für Cyber- und Informationssicherheit (NÚKIB), Dušan Navrátil, hat bestritten, das seine Behörde dem Senat den Bericht seines Hauses zum letzten Hackerangriff auf das tschechische Außenministerium übermittelt habe. Das sagte Navrátil am Montag auf einer Besprechung des Vorstandes des staatlichen Sicherheitsrates in Prag. Der Senatsausschuss für Verteidigung und Sicherheit hatte auf seiner Sitzung am vergangenen Dienstag mit Besorgnis konstatiert, dass die Hackerattacke „nach Informationen des NÚKIB durch eine ausländische Staatsmacht begangen worden sei“. Der Ausschuss hatte daraufhin die Regierung aufgefordert, der Cybersicherheit ihre allumfassende Aufmerksamkeit zu widmen und dafür im Haushalt die entsprechenden Mittel bereitzustellen.

Einer jüngsten Presseerklärung zufolge unternehme das Kabinett bereits konkrete Schritte zur Gewährleistung der Sicherheit von bedeutenden IT-Systemen. Das Ergebnis der Verhandlungen im Vorstand des nationalen Sicherheitsrates wollte Innenminister und Vizepremier Jan Hamáček (Sozialdemokraten) anschließend nicht näher kommentieren. Gegenüber Journalisten sagte er nur, dass sein Ressort für das kommende Jahr mit dem Betrag von 1,6 Milliarden Kronen (62 Millionen Euro) für die Cybersicherheit rechne. Über diese Summe müsse er allerdings noch mit Finanzministerin Alena Schillerová verhandeln, so Hamáček.