Novinky.cz: Babiš könnte neuen Kandidaten für Amt des Kulturministers vorstellen

Premier Andrej Babiš könnte bei seinem Gespräch mit Staatspräsident Miloš Zeman am Donnerstag einen neuen Kandidaten für das Amt des Kulturministers ins Spiel bringen. Dies berichtete das Nachrichtenportal Novinky.cz am Mittwoch in Berufung auf gut informierte Quellen aus der Umgebung des Premiers. Ursprünglich sollte der Sozialdemokrat Michal Šmarda seinen Parteikollegen und amtierenden Ressortchef Antonín Staněk ersetzen. Präsident Zeman sperrt sich aber bisher gegen den Austausch.

Unter den Abgeordneten wurde laut Novinky.cz zudem über einen Ressorttausch innerhalb der Regierungskoalition spekuliert. Demnach könnten die Sozialdemokraten anstatt des Kulturressorts das Ministerium für Regionalentwicklung übernehmen.