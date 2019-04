Notre-Dame-Benefizkonzert nimmt 400.000 Kronen ein

Das Benefizkonzert zur Rettung der ausgebrannten Pariser Kathedrale Notre Dame im Prager Rudolfinum am Dienstag hat insgesamt 400.000 Kronen an Spendengeldern eingebracht. Dies gaben die Veranstalter am Freitag bekannt. Das Geld werde nun an das Prager Erzbistum weitergeleitet, hieß es in einer Pressemeldung.

Bei dem Konzert traten das Symphonieorchester des Tschechischen Rundfunks sowie die Prager Symphoniker auf. Gespielt wurde Antonín Dvořáks Stabat Mater unter dem Taktstock von Tomáš Netopil.