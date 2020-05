Niedrigster Zuwachs an Covid-19-Fällen seit fast acht Wochen

In Tschechien sind am Samstag 18 Neuansteckungen mit dem Covid-19-Erreger hinzugekommen. Das ist der niedrigste Zuwachs seit dem 9. März, also eine Woche nach dem Beginn der Tests. In den Labors wurden am Samstag indes auch nur 3862 Tests vorgenommen, der tägliche Durchschnitt liegt bei 6515. Insgesamt sind hierzulande seit Anfang März knapp 258.000 Tests durchgeführt wurden, in 7755 Fällen gab es ein positives Ergebnis. Mittlerweile sind 3471 Patienten von der Erkrankung mit dem neuartigen Coronavirus genesen, demgegenüber sind 245 Menschen daran gestorben. Das sind die neusten Zahlen, die das Gesundheitsministerium am Sonntagvormittag vorgelegt hat.

Der Anteil der Neuinfizierungen bei den täglichen Testergebnissen lag am Samstag lediglich bei 0,47 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit dem Beginn der Tests zu Anfang März. Am Freitag waren es noch 1,32 Prozent gewesen, tags zuvor 1,42 Prozent.