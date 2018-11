Neun Menschen mit Blutvergiftung ins Krankenhaus gebracht

Neun Patienten mit Blutvergiftung wurden in den zurückliegenden 24 Stunden von der Intensivstation des Krankenhauses in Liberec / Reichenberg empfangen. Alle hatten sich zuvor einer Operation in einer Privatklinik in Frýdlant / Friedland unterzogen. Als mögliche Vergiftungsursache gilt das Anästhetikum, dass ihnen bei der Narkose verabreicht wurde, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag bekanntgab.

Die Klinik in Frýdlant hat alle Operationen gestoppt, bis die Sache geklärt wird, und eine Strafanzeige erstattet. Die Polizei führte Ermittlungen ein.