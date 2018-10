Neugewählter Senator Bek tritt der Stan-Fraktion bei

Von den neugewählten unabhängigen Senatoren hat sich bisher nur der Rektor der Masaryk-Universität in Brünn, Mikuláš Bek, entschieden, welcher Fraktion er beitritt. Bek wird Mitglied der Fraktion des Bündnisses Stan sein. Er habe dies bereits im Koalitionsvertrag verankert, sagte Bek am Montag. Er wurde in den Senat vom Bündnis Stan nominiert, unterstützt wurde er auch von den Bürgerdemokraten, der Partei Top 09 und den Grünen.

Die anderen sechs neuen Senatoren werden mit den Fraktionen im Senat noch verhandeln. Der ehemalige Präsident der Akademie der Wissenschaften und erfolgloser Präsidentschaftskandidat, Jiří Drahoš, hat bei der Senatswahl bereits in der ersten Runde im vierten Prager Stadtbezirk gesiegt. Er sagte am Montag, er fange an, mit den Parteien, die ihn unterstützt haben, zu verhandeln. Drahoš wurde vom Bündnis Stan nominiert, unterstützt wurde er zudem von den Christdemokraten, der Partei Top 09 und den Grünen.