Neues Elefantenbaby im Prager Zoo

Im Prager Zoo ist erneut ein Elefantenbaby geboren worden. Elefantenkuh Janita hat in der Nacht zum Samstag ein kleines Weibchen zur Welt gebracht. Das Jungtier ist wohlauf, die Tragzeit betrug 683 Tage, teilte Zoodirektor Miroslav Bobek am Samstagmorgen mit. Die Mutter Janita wurde 2012 von Sri Lanka nach Tschechien gebracht, der 1963 in Barma geborene Vater Ankhor kam 1989 aus dem Tierpark Berlin nach Prag.

Es handelt sich um die zweite Geburt eines Elefanten in Prag in diesem Jahr. Bereits im März ist dort ein Elefantenweibchen zur Welt gekommen. Im Prager Zoo werden Elefanten seit 1933 gezüchtet. Das erste Jungtier kam dort 2013 zur Welt.