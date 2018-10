Neuer Angriff in Afghanistan: Fünf tschechische Soldaten verletzt, einer schwer

Fünf tschechische Soldaten sind am Donnerstag bei einer Patrouille in Afghanistan verletzt worden. Ein Soldat wurde schwer verletzt, nach einer Operation ist er außer Lebensgefahr. Von den übrigen Soldaten blieb einer im Krankenhaus, die anderen drei wurden nach kurzer Behandlung entlassen und kehrten zu ihrer Einheit zurück. Der Anschlag ereignete sich in der Umgebung des Stützpunktes Bagram. Die Attentäter haben ein mit Sprengstoff beladenes Auto als Waffe gegen den Panzerwagen der tschechischen Soldaten eingesetzt, informierte die Sprecherin des Generalstabes der Tschechischen Armee.

Anfang August sind drei tschechische Soldaten in Afghanistan bei einem Selbstmordanschlag getötet worden. Am Mittwoch berichtete die Tageszeitung „Lidové noviny“ darüber, dass diese Tat gesühnt wurde. Ein Spezialkommando der tschechischen Armee habe einen der Hintermänner des Attentats getötet und einen zweiten Aufständischen festgenommen. Das Tschechische Fernsehen (ČT) sprach später davon, dass es bei dem Einsatz noch mehr Tote und Gefangene gegeben habe. Militärexperten kritisierten die Veröffentlichung der Geheimdienstinformationen, da dies die tschechischen Soldaten in Afghanistan noch mehr gefährden könnte. Am Donnerstag soll die Preisgabe der Geheimdienstinformationen auch zum Thema im parlamentarischen Sicherheitsausschuss gemacht werden.