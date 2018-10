Neue Temperaturrekorde in Tschechien: Sommer im Herbst

Erneut sind in Tschechien einige Temperaturrekorde aufgestellt worden. Am wärmsten war es am Sonntag im mittelböhmischen Husinec, dort stieg das Quecksilber auf 25,1 Grad Celsius. Ebenfalls sommerliche Werte wurden im nordböhmischen Doksany / Doxan mit 25,0 Grad Celsius gemessen.

Insgesamt wurden am Sonntag an 34 von 147 Messstationen, an denen seit mindestens 30 Jahren das Wetter aufgezeichnet wird, neue Höchstmarken für den 14. Oktober registriert. Dazu gehörte auch die älteste tschechische Messstation im Prager Klementinum. Dort waren es 23,5 Grad Celsius. Damit wurde der bisherige Bestwert von 22,3 Grad Celsius aus dem Jahr 1836 deutlich übertroffen.