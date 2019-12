Am Freitag sind an insgesamt 53 langjährigen Messstationen in Tschechien neue Temperaturrekorde für den 20. Dezember aufgestellt worden. Am wärmsten war es im schlesischen Karviná / Karwin mit 16,6 Grad Celsius.

Im Gegensatz dazu erreichten in Westböhmen die Temperaturen maximal vier Grad Celsius. Dieser Teil des Landes lag unter einer dicken Hochnebeldecke.