Neue Proteste gegen Babiš in Tschechiens Kreisstädten

In Tschechien sind an diesem Donnerstag weitere Protestaktionen gegen Premier Andrej Babiš gepant. Der Verein „Milion chvilek pro demokracii“ (Eine Million Augenblicke für die Demokratie) hat Demonstrationen in Großstädten mit Ausnahme von Prag einberufen.

Der Vorwurf an den Regierungschef lautet, als Unternehmer und Politiker in einem andauernden Interessenskonflikt zu stehen. „Milion chvilek“ hat deswegen Andrej Babiš dazu aufgefordert, entweder seine Firmen zu verkaufen oder als Premier zurückzutreten. Der Regierungschef hat die Vorwürfe zurückgewiesen.