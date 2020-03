Neue Maßnahmen gegen Coronavirus in Tschechien

In Tschechien treten neue Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Kraft. Demzufolge dürfen sich die Bürger nur noch maximal zu zweit im Freien bewegen. Die Sondermaßnahme des Gesundheitsministeriums ergänzt die bereits geltende Ausgangsbeschränkung. Das Gesundheitsministerium empfahl zudem, nach Möglichkeit einen Zwei-Meter-Abstand zu anderen Personen einzuhalten.

Die Regierung verschärft ab Donnerstag auch die Regelung für Berufspendler. Die Arbeitskräfte aus Tschechien, die weiter in Deutschland und Österreich arbeiten wollen, müssen sich am Arbeitsort eine Unterkunft besorgen. Diese Pendler haben die Pflicht, in den Nachbarländern mindestens 21 Tage in Folge zu bleiben. Wollen sie danach nach Tschechien zurückkehren, müssen sie hierzulande eine zweiwöchige Quarantäne in Kauf nehmen. Eine Ausnahmeregelung gilt allerdings für tschechische Bürger, die in Deutschland und Österreich im Gesundheitswesen, in den Sozialdiensten oder beim integrierten Rettungssystem arbeiten.