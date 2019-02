Neue Kommission will ergründen, inwieweit Rentensystem zu ändern ist

Die neue tschechische Rentenkommission will sich in kürzester Zeit darüber im Klaren werden, in welcher Hinsicht man in den nächsten Jahren das nationale Rentensystem verändern könnte. Das ist das Fazit der konstituierenden Sitzung der Kommission, die am Freitag stattfand. Laut Arbeitsministerin Jana Maláčová (Sozialdemokraten) soll das Gremium vor allem Ungerechtigkeiten in der Altersversorgung beseitigen. Die Kommission setzt sich aus 44 Mitgliedern zusammen, es sind Vertreter der Parlamentsparteien, Ministerien, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Universitäten sowie Nichtregierungsorganisationen.

Die Einberufung einer Rentenkommission hatten die Partei Ano und die Sozialdemokraten in ihrem Regierungsprogramm versprochen. Einige Politiker der Opposition kritisieren jedoch, dass sich die Kommission