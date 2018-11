Zum April 2019 entsteht eine neue Flugverbindung zwischen Berlin und Brno / Brünn. Die Billigbetreiber Ryanair kündigte an, im Sommerflugplan zweimal in der Woche die deutsche Bundeshauptstadt und die südmährische Stadt miteinander zu verlinken.

Vom Flughafen in Brünn besteht unter anderem bereits eine direkte Verbindung nach München. Das Aufkommen an dem Flughafen betrug in den vergangenen Jahren in der Regel 400.000 bis 500.000 Menschen.