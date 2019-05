Neue Europaabgeordnete suchen nach Fraktionen

Die neugewählten tschechischen Europaabgeordneten bereiten sich auf ihre Arbeit vor. Drei neue Europaabgeordnete der Piratenpartei nahmen am Mittwoch in Brüssel an den Verhandlungen der europäischen Grünen (Greens/EFA) teil. Ihren Beitritt zu dieser Fraktion haben die Piraten jedoch noch nicht bekräftigt. Darüber können sie nicht selbst entscheiden, dies muss vom Ausschuss der Partei gebilligt werden. Dies teilte einer der neuen Europaabgeordneten, der Vizechef der Piraten Mikuláš Peksa, am Donnerstag mit.

Schon jetzt ist jedoch klar, dass die beiden neugewählten Europaabgeordneten der Partei „Freiheit und direkte Demokratie“ (SPD) der nationalistischen Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit (ENF) beitreten. Dies teilte Parteichef Tomio Okamura am Donnerstag mit.