„Neue“ älteste Tschechin feiert in Brünn den 109. Geburtstag

Die älteste Bürgerin Tschechiens, Marie Schwarzová aus Brno / Brünn, feiert am Mittwoch ihren 109. Geburtstag. Am Vormittag hat ihr der stellvertretende Bürgermeister des Brünner Stadtteils Židenice, in dem Schwarzová lebt, zu ihrem Ehrentag gratuliert. Seinen Worten zufolge fühle sich die Frau noch wie eine 50-Jährige. Ihr Wunsch sei es, dass man die Bäume in ihrer Straße aussägt, damit mehr Sonne in ihre Wohnung scheint, sagte der Vizebürgermeister.

Marie Schwarzová ist erst seit zehn Tagen die älteste Tschechin des Landes. Am 20. Januar ist Květoslava Hranošová aus Prag gestorben, die am vergangenen Samstag ihren 109. Geburtstag gefeiert hätte. Schwarzová wurde folglich nur vier Tage nach ihrer Vorgängerin geboren. Den Informationen der Sozialversicherungsbehörde (ČSSZ) zufolge lebten Ende September vergangenen Jahres in Tschechien 385 Frauen und 53 Männer im Alter über 100 Jahre.