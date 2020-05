Negrelli-Bahnbrücke in Prag nach drei Jahren wieder in Betrieb

Am 1. Juni wird der sogenannte Negrelli-Viadukt in Prag nach einer Instandsetzung wieder in Betrieb genommen. Darüber informierten die Tschechischen Bahnen am Donnerstag. Die Bauarbeiten haben vor drei Jahren begonnen. Die Baukosten beliefen sich auf 1,9 Milliarden Kronen (rund 69 Millionen Euro).

Der Negrelli-Viadukt ist die älteste Bahnbrücke in Prag und steht unter dem Denkmalschutz. Die Moldau-Brücke ist 1100 Meter lang und dient seit 1850 für den Bahnverkehr. Sie trägt den Namen ihres Baumeisters Alois Negrelli.