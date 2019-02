Neděla: Nord Stream 2 stabilisiert Energiepreise in Tschechien

Die Erdgasleitung Nord Stream 2 stabilisiert die Energiepreise in Tschechien. Wäre diese Pipeline nicht entstanden, dann wären die Energiekosten hierzulande wesentlich teurer, sagte der stellvertretende Minister für Industrie und Handel, René Neděla, am Dienstag auf einem Diskussionsforum in Prag. Mittels dieser Pipeline wird der russische Konzern Gazprom Erdgas von Russland durch die Ostsee nach Deutschland transportieren.

Die Erdgasleitung Nord Stream 2 ist kurz vor ihrer Fertigstellung, zu Ende dieses Jahres soll sie ihren Betrieb aufnehmen. Sie ist eine weitere Trasse, die von Russland nicht über die Ukraine führt. Dies bedeute jedoch nicht, dass Tschechien durch die Nutzung von Nord Stream 2 die Position der Ukraine negativ beeinflusse, betonte Neděla. Gegenwärtig beziehe Tschechien bereits 97 Prozent des Gases, das aus Russland kommt, über Leitungen, die nicht über die Ukraine führen, informierte der Vizechef des Wirtschaftsressorts.